ВИДЕО Экстренные службы на Саркандаугаве: жители обеспокоены, но никто не объясняет причины

Журналисты программы связались с представителями Государственной полиции, где подтвердили, что в одной из квартир дома найдено тело мужчины.

Журналисты прибыли на место после того, как бригады медиков и пожарных уже покинули дом, однако полицейские еще продолжали работу. Одна из жительниц дома рассказала репортерам, что попыталась узнать у пожарных, не нужно ли эвакуироваться.

"Я спросила у них: нам что делать? Мы горим? Надо выходить? Они ответили - нет, все под контролем, угрозы нет", - вспоминает женщина.

Сотрудники полиции подтвердили, что тело мужчины было обнаружено в квартире. По неофициальной информации, полученной журналистами, причиной смерти могла стать передозировка наркотиками.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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