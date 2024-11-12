Утро 12 ноября началось с тревожного события для жителей дома по улице Саркандаугавас, 31. Район был оцеплен экстренными службами - на месте работали полиция, медики и спасатели, однако объяснений о причинах их присутствия никто из жильцов не получил. Обеспокоенные жители обратились к программе Degpunktā, чтобы выяснить подробности.
ВИДЕО ⟩ Экстренные службы на Саркандаугаве: жители обеспокоены, но никто не объясняет причины
Журналисты программы связались с представителями Государственной полиции, где подтвердили, что в одной из квартир дома найдено тело мужчины.
Журналисты прибыли на место после того, как бригады медиков и пожарных уже покинули дом, однако полицейские еще продолжали работу. Одна из жительниц дома рассказала репортерам, что попыталась узнать у пожарных, не нужно ли эвакуироваться.
"Я спросила у них: нам что делать? Мы горим? Надо выходить? Они ответили - нет, все под контролем, угрозы нет", - вспоминает женщина.
Сотрудники полиции подтвердили, что тело мужчины было обнаружено в квартире. По неофициальной информации, полученной журналистами, причиной смерти могла стать передозировка наркотиками.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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