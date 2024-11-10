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Москва угрожает Финляндии последствиями в связи с арестом российской собственности

Перевод: Павел Соболев
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Дмитрий Песков и Владимир Путин.
Дмитрий Песков и Владимир Путин. Фото: SERGEI ILNITSKI / AP / SCANPIX

Финляндия решила конфисковать более сорока российских объектов недвижимости. Теперь на такой шаг последовала ответная реакция со стороны Генпрокуратуры России, сообщает Rus.Postimees.

Недавно агентство ТАСС сообщило, что российская прокуратура планирует оспорить решение финского государства о конфискации российских активов. Начнется публичная судебная тяжба при поддержке российских СМИ, где интересы Кремля будет представлять лично главный прокурор страны.

Решение правительства северного соседа касалось, например, строительства Русского культурного центра в Тееле в Хельсинки, офисного здания в Лауттасаари в Хельсинки, зоны отдыха в поселке Киркконумми на мысе Порккала. На здание российского посольства распространяется дипломатическая неприкосновенность, поэтому все его помещения остались незатронутыми этими мерами, пишет Helsingin Sanomat.

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