Финляндия решила конфисковать более сорока российских объектов недвижимости. Теперь на такой шаг последовала ответная реакция со стороны Генпрокуратуры России, сообщает Rus.Postimees.
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Москва угрожает Финляндии последствиями в связи с арестом российской собственности
Недавно агентство ТАСС сообщило, что российская прокуратура планирует оспорить решение финского государства о конфискации российских активов. Начнется публичная судебная тяжба при поддержке российских СМИ, где интересы Кремля будет представлять лично главный прокурор страны.