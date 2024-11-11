Примерно 40% мирового населения проживают в прибрежных районах. Здесь расположены 12 из 15 крупнейших городов мира и обеспечена жизнь бесчисленных деревушек и городков. Около 80% международной торговли проходит через морские порты, поэтому прибрежные районы играют огромную экономическую роль: на их долю приходится 60-70% мирового ВВП.

По мере эскалации климатического кризиса возрастают угрозы, связанные с повышением уровня моря. В результате исчезают мангровые заросли и коралловые рифы, что, как ожидается, приведет к огромным экономическим убыткам и вынужденному переселению многочисленного прибрежного населения, особенно жителей малых островных развивающихся государств, где все аспекты жизни связаны с морем.