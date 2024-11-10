В ночь на воскресенье произошло нападение украинских дронов на склады российских боеприпасов в Брянской области России, сообщил Генштаб украинской армии.
Видео ⟩ Украинские дроны атаковали склады боеприпасов в Брянской области
По информации армии, зафиксировано не менее восьми взрывов.
Ukraine's General Staff has confirmed overnight strikes targeting ammunition depots in Russia's Bryansk region, specifically at the 1060th logistics center.— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) November 10, 2024
"At least 8 explosions recorded, with fires and signs of secondary detonation at the military base." pic.twitter.com/29IWry5OX3
"Результаты объективного контроля свидетельствуют как минимум о двух эпицентрах возгорания на территории воинской части и о признаках вторичной детонации", - говорится в сообщении Генштаба, добавляя, что в 6:00 на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар.
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