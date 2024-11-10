Видео Украинские дроны атаковали склады боеприпасов в Брянской области

По информации армии, зафиксировано не менее восьми взрывов.

"Результаты объективного контроля свидетельствуют как минимум о двух эпицентрах возгорания на территории воинской части и о признаках вторичной детонации", - говорится в сообщении Генштаба, добавляя, что в 6:00 на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар.