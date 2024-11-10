Вс, 10.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins

Видео Украинские дроны атаковали склады боеприпасов в Брянской области

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Последствия взрывов в Брянской области
Последствия взрывов в Брянской области Фото: @StratcomCentre/"X"

В ночь на воскресенье произошло нападение украинских дронов на склады российских боеприпасов в Брянской области России, сообщил Генштаб украинской армии.

По информации армии, зафиксировано не менее восьми взрывов.

"Результаты объективного контроля свидетельствуют как минимум о двух эпицентрах возгорания на территории воинской части и о признаках вторичной детонации", - говорится в сообщении Генштаба, добавляя, что в 6:00 на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх