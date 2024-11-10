Несмотря на плохую погоду, в субботних мероприятиях, 9 ноября, посвященных 35-летию падения Берлинской стены, приняли участие более полумиллиона берлинцев, сообщили организаторы памятного мероприятия.
Фото ⟩ Полмиллиона немцев отмечают 35-летие падения Берлинской стены
Мэр Берлина Кай Вегнер выразил уверенность, что многим этот юбилей запомнится как особенное событие.
Одним из мероприятий стала инсталляция из 5000 плакатов длиной четыре километра, размещенная вдоль линии, где когда-то стояла стена, разделявшая столицу ныне объединенной Германии.
Плакаты на тему "Мы за свободу" рисовали и дети, и взрослые.
Также на выставке представлены копии плакатов, которые когда-то использовались жителями Восточной Германии под гнетом коммунистического режима на демонстрациях, приведших к падению Берлинской стены.
Памятное мероприятие завершилось концертом с участием 700 музыкантов, как профессионалов, так и любителей, которые выступили на нескольких сценах, в том числе у Бранденбургских ворот.
На концерте прозвучали песни, темы которых связаны со свободой и самоопределением.
35 JAHRE MAUERFALL - BERLIN pic.twitter.com/dyEmwsavwo— Georgios Matis (@GeorgiosMatis) November 9, 2024
Берлинская стена была воздвигнута в 1961 году правительством так называемой Германской Демократической Республики (ГДР), чтобы остановить людей, пытающихся сбежать из "коммунистического рая" и добраться до Запада.
В 1989 году, после нескольких месяцев антикоммунистических демонстраций, представитель правительства ГДР заявил на пресс-конференции 9 ноября, что жителям будет предоставлена возможность свободно посещать тогдашний Западный Берлин.
Уже вечером того же дня тысячи восточных немцев собрались на пограничных контрольно-пропускных пунктах, и растерянные пограничники коммунистического режима после небольшой задержки позволили им беспрепятственно пересечь линию границы, разделившую немецкий народ на протяжении десятилетий.
Падение Берлинской стены привело к воссоединению Германии всего год спустя.
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