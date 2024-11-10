В Латвии впервые провели генную терапию тяжелобольному младенцу

Переговоры Национальной службы здравоохранения с производителем препарата длились несколько месяцев. Стороны согласовали схему оплаты в четыре этапа, один платеж в год. Причем каждый последующий платеж производится только при условии, что у пациента не проявляются симптомы болезни.

Конкретная сумма сделки не раскрывается, но в Министерстве здравоохранения подчеркивают, что удалось добиться значительного снижения стоимости по сравнению с официальной ценой, составляющей 2,63 миллиона евро. Это редкий случай, когда ведомства согласились компенсировать столь дорогой препарат. На это пошли потому, что именно эта терапия признана самой эффективной и экономически оправданной в долгосрочной перспективе.

"У нас выстроена система скрининга, мы собираем данные, а новый препарат показывает высокую эффективность в долгосрочной перспективе. Современные клинические исследования подтверждают, что результаты очень хорошие. Это новый стандарт терапии, который коренным образом улучшает качество жизни пациентов", - объясняет директор Национальной службы здравоохранения Арис Каспаранс.

Для сравнения: по данным Государственного агентства лекарств, одна доза традиционного препарата, который вводится четырежды в год и требует пожизненного применения, стоит 101 604 евро. Генная терапия проводится всего один раз, и ее эффект окупается уже через несколько лет.