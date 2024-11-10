В "черный список" включен российский бизнесмен, который использовал лазейки для получения ВНЖ

Квартира на улице Гертрудес была заявленным адресом проживания 18 получателей вида на жительство в Латвии.

Чтобы сохранить ВНЖ, по правилам, эти российские граждане должны доказать, что их бизнес реален - входить в совет директоров компании, демонстрировать прогресс в разработке продукта. Управление по делам гражданства и миграции полагалось на мнение LIAA о ценности фирмы, но LIAA оценивала идею лишь на бумаге.

Глава PMLP Майра Розе:

"Существуют очень строгие условия, что те, кто подает заявление на вид на жительство должны через три месяца занимать должность члена правления компании. Это жесткое требование. Также при подаче заявления на вид на жительство необходимо обосновать, что это за продукт".

Мы требуем, чтобы от LIAA было заключение о том, что он действительно соответствует определению стартапа".

Директор Латвийского агентства инвестиций и развития Райвис Бремшмитс ответил, что: "мы даем оценку идее, самому бизнесу".

Глава PMLP Майра Розе:

"Больше всего заявлений было в 2021 году - 295 заявлений, но если посмотреть количество отказов, то их тоже довольно много, особенно в 2022 году - 122 отказа"

Программа: "Это потому, что в 2022 году эту программу закрыли для граждан России?"

Майра Розе: "Да, и тем, кто обратился с такой просьбой, было отказано из-за изменений в законе".