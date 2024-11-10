Латвия уже несколько лет пытается привлечь перспективные компании, которые будут развивать свои инновационные идеи. На призыв откликнулись несколько сотен бизнесменов, в основном из России. Правда, после получения вида на жительство некоторых предпринимателей в Латвии больше не видели. Человек, который помог этим гражданам России обмануть латвийские власти, в этом году внесен в черный список Латвии, сообщает программа TV3 Nekā Personīga.
В "черный список" включен российский бизнесмен, который использовал лазейки для получения ВНЖ
В 2016 году тогдашний министр экономики Арвил Ашераденс объявил об амбициозном плане: Латвия должна стать самой привлекательной страной Балтии для стартапов. Правительство решило оказать поддержку местным бизнес-идеям и приняло меры по привлечению инновационных компаний из других стран. Одним из обещанных бонусов стал временный вид на жительство в Латвии.
Из информационного видеоролика Управление по делам гражданства и миграции (PMLP):
"Если вы собираетесь развивать бизнес-идею в Латвии и хотите зарегистрировать стартап, вы можете получить временный вид на жительство сроком на три года. У одного стартапа может быть до пяти учредителей, которые имеют право на получение временного вида на жительство. Члены семей основателей стартапа также могут получить вид на жительство".
Директор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Райвис Бремшмитс:
"Конечно, для нас очень важно искать таланты. В этом нет ничего необычного. Если мы посмотрим на соседние страны - Эстонию, Литву - а также на другие страны Центральной Европы.
Если взять Польшу, казалось бы, большую страну, но даже там в некоторых регионах действуют активные программы с аналогичным посылом, готовые профинансировать идеи даже в Бразилии, чтобы охотиться за талантами".
Из записи дискуссии в LIAA:
«Давайте познакомимся с Алексеем Поспеховым - предпринимателем и экспертом по стратегическим коммуникациям, который, кстати, одним из первых получил стартап-визу в 2018 году, сразу после принятия в Латвии Закона о стартапах".
Бывший член правления SIA Mission Tech Алексей Поспехов:
"Вы можете получить стартап-визу в течение месяца или даже вид на жительство в течение месяца, если хотите привлечь сотрудников в местную компанию извне".
Гражданин России Алексей Поспехов основал в Латвии несколько компаний. Консультирование осуществляла компания Mission Tech, зарегистрированная в 2019 году. Через месяц после основания компании Поспехов уже рассказал прессе, что помог еще 21 стартапу получить так называемые стартап-визы.
Алексей Поспехов для газеты Dienas Bizness от 30 октября 2019 года:
"Я хочу, чтобы через Mission Tech в Латвии начали работать тысяча стартапов, чтобы они создали как минимум 3000–4000 рабочих мест".
О том, как легко получить вид на жительство в Латвии, Поспехов рассказал в блогах российских криптотехнологий и стартапов. "Это самый простой способ переехать в Европу и США", - написал он.
Он помогал своим клиентам основать компании в Латвии, сформировать бизнес-идею и подать заявление на получение временного вида на жительство, который позволил бы им свободно путешествовать по европейским странам. Получателям вида на жительство в Латвии нужен был задекларированный адрес. Многие не стали далеко ходить и указали квартиру Поспехова.
Квартира на улице Гертрудес была заявленным адресом проживания 18 получателей вида на жительство в Латвии.
Чтобы сохранить ВНЖ, по правилам, эти российские граждане должны доказать, что их бизнес реален - входить в совет директоров компании, демонстрировать прогресс в разработке продукта. Управление по делам гражданства и миграции полагалось на мнение LIAA о ценности фирмы, но LIAA оценивала идею лишь на бумаге.
Глава PMLP Майра Розе:
"Существуют очень строгие условия, что те, кто подает заявление на вид на жительство должны через три месяца занимать должность члена правления компании. Это жесткое требование. Также при подаче заявления на вид на жительство необходимо обосновать, что это за продукт".
Мы требуем, чтобы от LIAA было заключение о том, что он действительно соответствует определению стартапа".
Директор Латвийского агентства инвестиций и развития Райвис Бремшмитс ответил, что: "мы даем оценку идее, самому бизнесу".
Глава PMLP Майра Розе:
"Больше всего заявлений было в 2021 году - 295 заявлений, но если посмотреть количество отказов, то их тоже довольно много, особенно в 2022 году - 122 отказа"
Программа: "Это потому, что в 2022 году эту программу закрыли для граждан России?"
Майра Розе: "Да, и тем, кто обратился с такой просьбой, было отказано из-за изменений в законе".
292 гражданина России и членов их семей получили вид на жительство по программе стартапов. Большинство новых предпринимателей, задекларированных в квартире Поспехова, зарегистрировали свои стартапы в доме по адресу на Ганибу дамбис, 26А.
Этот адрес понравился предпринимателям-новаторам из России. С 2019 по 2021 год здесь было задекларировано не менее 35 компаний, которыми управляли более ста граждан России.
Управляющий зданием не скрывает - здесь никогда не было офисов компаний и никто никогда не пытался общаться с их сотрудниками.
Представитель управляющей компании говорит, что все компании прошли проверку на AML или отмывания денег. На практике это означает, что проверяют, не фигурируют ли лица в санкционных списках.
Здание принадлежит компании Valmieras 28. Его владельцами, в свою очередь, являются Виктор Чайкин и компания политика Юлии Степаненко. В совете работает Вячеслав Степаненко, бывший депутат Сейма и Рижской думы.
Вячеслав Степаненко, член правления SIA Valmieras 28:
"Это имущество частично принадлежит нашей компании и оно передано в управление другому юридическому лицу.
Valmieras 28 регулярно обращается в Регистр предприятий с просьбой удалить записи о тех юридических лицах, о регистрации которых мы не имеем ни малейшего представления, и не знаем, почему они там зарегистрировались. Это делается управляющей компанией самостоятельно".
Владельцев и членов правления компаний, зарегистрированных на Ганибу дамбис, объединяет еще и то, что они задекларированы в одних и тех же квартирах. Например, в Старой Риге, на улице Кунгу.
После вторжения России в Украину весной 2022 года временный вид на жительство больше не выдавался гражданам России и Беларуси, это касается и стартапов.
По данным Nekā personīga, весной этого года Поспехов был внесен в черный список Латвии. Органы безопасности полагают, что он угрожал Латвии и Евросоюзу, помогая въехать людям, которые лгали о цели въезда.
Компания Поспехова Mission Tech сменила адрес на ферму в Краславском крае.А компания Mission Space, в документах которой Поспехов не фигурирует, но которую он в интервью называл своей компанией, переехала в Люксембург.
Бизнесмен, занесенный в черный список, и сейчас живет там, признается бухгалтер, который когда-то обслуживал его компании.
Бухгалтер Олеся:
"Я не обслуживала их несколько лет, не знаю, что случилось с этими компаниями. Насколько мне известно, он уехал в Люксембург, и я больше о нем ничего не знаю".
Программа: "Наверное, он помог Латвии привлечь инвесторов и основать здесь компании?"
Oļesja: "Да. Он помогал им основать компании, получить вид на жительство, потом компании сами занимались своими проектами".
Теперь Поспехов рассказывает российским СМИ, какие преимущества есть у стартапов в Люксембурге и как получить паспорт этой страны. При этом компании клиентов Поспехова, которые получили стартап-визы, этим летом массово закрывались в Регистре предприятий. Многим также аннулированы виды на жительство для стартапов, однако у 41 гражданина России такие разрешения все еще действуют.
Сандис Карелис, заместитель главного государственного нотариуса Регистра предприятий по юридическим вопросам:
"Есть ряд случаев, когда мы получаем уведомление о том, что организация не находится по адресу, и это является одним из оснований для начала процедуры ликвидации, а также когда совет директоров не имеет представительства в течение длительного периода времени или когда бенефициарные владельцы не были уведомлены.
Это критерии, когда мы можем принять участие. Также в ряде случаев мы получаем [информацию] от Службы государственных доходов о прекращении деятельности соответствующего коммерсанта".
Директор Латвийского агентства инвестиций и развития Райвис Бремшмитс:
"Проблема, с которой мы сталкиваемся во всех программах, заключается в том, что есть честная часть, и, к сожалению, всегда есть нечестная часть. Часто мы вынуждены менять условия из-за этой нечестной части".
По данным Nekā Personīga, Поспехов помогал оформлять виды на жительство в Португалии, Венгрии, Нидерландах и Люксембурге.
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