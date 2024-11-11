Видео Полиция при помощи дрона поймала в Плявниеках нескольких недобросовестных водителей

Так, 7 ноября стражи порядка при помощи дрона в Риге на съезде с Южного моста зафиксировали четырех агрессивных водителей, которые не учитывали интересы других участников движения, объезжали колонну стоящих или медленно едущих автомобилей, а также не соблюдали горизонтальную разметку - сплошную линию. Упомянутые водители были остановлены и призваны к административной ответственности.

Нужно добавить, что за агрессивную езду, в ходе чего были созданы помехи равномерному потоку транспортных средств и проигнорированы интересы других водителей (например, обгон колонны), водителю грозит штраф от 70 до 280 евро.

Кроме того, за это нарушение предусмотрено шесть штрафных пунктов.

В свою очередь, на перекрестке улиц А. Деглава и А. Сахарова стражи порядка зафиксировали восемь водителей, нарушивших правила дорожного движения - они не соблюдали сигналы светофора и на перекрестке поворачивали налево, когда на светофоре не горела дополнительная секция.

Эти водители также были остановлены и призваны к административной ответственности - за такое нарушение грозит штраф от 30 до 55 евро и два штрафных пункта.

Кроме того, двое из вышеупомянутых водителей нарушили и другие правила дорожного движения - один водитель не был пристегнут, в свою очередь, у женщины-водителя второго транспортного средства были неуплаченные в течение года штрафы, за что, соответственно, был применен запрет на использование прав.

В связи со всеми зафиксированными нарушениями Госполиция начала 14 административных процессов.

Чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения, совершая опасные маневры, Государственная полиция призывает водителей следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать правила дорожного движения!

Кроме того, для повышения общей культуры вождения водителей Госполиция использует для контроля дорожного движения беспилотники, уделяя особое внимание выявлению агрессивных нарушений и соблюдению требований дорожных знаков.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!