В минувший четверг, 7 ноября, сотрудники отдела управления технической поддержкой Государственной полиции с помощью беспилотного летательного аппарата следили за безопасностью дорожного движения и соблюдением общих правил дорожного движения. Мониторинг дорожного движения проводился в разных местах Риги - на Южном мосту, а также на перекрестке улиц А. Деглава и А. Сахарова. В течение полутора часов полицейские зафиксировали в общей сложности 12 нарушителей правил дорожного движения, четверо из которых ехали агрессивно, а восемь - не соблюдали сигналы светофора, сообщили в полиции.
Видео ⟩ Полиция при помощи дрона поймала в Плявниеках нескольких недобросовестных водителей
Так, 7 ноября стражи порядка при помощи дрона в Риге на съезде с Южного моста зафиксировали четырех агрессивных водителей, которые не учитывали интересы других участников движения, объезжали колонну стоящих или медленно едущих автомобилей, а также не соблюдали горизонтальную разметку - сплошную линию. Упомянутые водители были остановлены и призваны к административной ответственности.
Нужно добавить, что за агрессивную езду, в ходе чего были созданы помехи равномерному потоку транспортных средств и проигнорированы интересы других водителей (например, обгон колонны), водителю грозит штраф от 70 до 280 евро.
Кроме того, за это нарушение предусмотрено шесть штрафных пунктов.
В свою очередь, на перекрестке улиц А. Деглава и А. Сахарова стражи порядка зафиксировали восемь водителей, нарушивших правила дорожного движения - они не соблюдали сигналы светофора и на перекрестке поворачивали налево, когда на светофоре не горела дополнительная секция.
Эти водители также были остановлены и призваны к административной ответственности - за такое нарушение грозит штраф от 30 до 55 евро и два штрафных пункта.
Кроме того, двое из вышеупомянутых водителей нарушили и другие правила дорожного движения - один водитель не был пристегнут, в свою очередь, у женщины-водителя второго транспортного средства были неуплаченные в течение года штрафы, за что, соответственно, был применен запрет на использование прав.
В связи со всеми зафиксированными нарушениями Госполиция начала 14 административных процессов.
Чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения, совершая опасные маневры, Государственная полиция призывает водителей следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать правила дорожного движения!
Кроме того, для повышения общей культуры вождения водителей Госполиция использует для контроля дорожного движения беспилотники, уделяя особое внимание выявлению агрессивных нарушений и соблюдению требований дорожных знаков.
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