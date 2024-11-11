Европейские лидеры попытаются убедить Байдена по вопросу Storm Shadow для Украины

Макрон и Страмер будут говорить об этом в понедельник в Париже.

Лондон надеется, что Байден, пытаясь укрепить свое внешнеполитическое наследие, наконец даст разрешение, которого Киев ждет уже несколько месяцев.

Лидеры Украины считают, что использование ракет дальнего радиуса действия для ударов вглубь территории России поможет изменить ход войны.

Среди прочего это может быть способом, как остановить российские самолеты, летящие бомбить Украину, пишет газета.

Великобритания и Франция готовы разрешить Украине использовать свои ракеты Storm Shadow, радиус действия которых составляет до 560 километров, но ждут решения от США, которые ранее поставили Украине ракеты ATACMS, радиус действия которых - до 300 километров.

США опасаются, что такое разрешение приведет к эскалации конфликта, в которую могут быть втянуты страны НАТО.

Как указали собеседники Daily Telegraph, Лондон теперь хочет "максимально использовать" время, оставшееся до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в январе 2025 года.

Помимо Украины, Страмер и Макрон также обсудят влияние предстоящего президентства Трампа на Ближний Восток и возможность торговой войны США с Европой.

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