СМИ раскрыли детали атаки

Ведущие американские и арабские СМИ вскоре раскрыли детали атаки. Так, газета The Washington Post сообщила, что первые заминированные рации в Ливане появились в 2015 году, а операцию по подрыву пейджеров израильская разведка "Моссад" готовила с 2022 года. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что за детонацию пейджеров в Ливане отвечали специальные батарейки. В них был заложен небольшой, но мощный заряд пластичной взрывчатки и детонатор, невидимый для рентгеновских лучей.

Сами пейджеры были сделаны так, что для того, чтобы прочитать сообщения, их надо было брать двумя руками. В результате при подрыве приборов многие их владельцы получили серьезные травмы рук, а порядка 500 членов "Хезболлах" потеряли зрение, передавал саудовский новостной интерактивный канал Al-Hadath.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,8 тысячи палестинцев.

Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов в Бейруте были убиты несколько главарей террористической группировки. 30 сентября Израиль начал "ограниченную" наземную операцию против целей "Хезболлах" на приграничной территории на юге Ливана.

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