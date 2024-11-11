В Латвии стартовала Неделя патриотизма, и в понедельник, 11 ноября, страна масштабно отмечает День Лачплесиса. Кроме того, стало известно, что на Привокзальной площади в Риге не будет построен Hesburger, в Курземе поработали "черные археологи" из Нидерландов, а Израиль признал, что это он взрывал пейджеры "Хезболлы". Об этих и других событиях понедельника рассказываем в традиционной подборке RUS TVNET.
Главное за 11 ноября ⟩ День Лачплесиса, "черные археологи" в Курземе и застой на рынке жилья
Новости Латвии:
В День Лачплесиса в Риге пройдут праздничные мероприятия - концерты различных коллективов, минута памяти, торжественное поднятие государственного флага и праздничный концерт "Перекликаясь через Даугаву" в парке Узварас, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Знаете ли вы, автомобилей какого производителя больше всего было зарегистрировано в Латвии в 2024 году? Портал TVNET связался с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD), чтобы выяснить, какие тенденции наблюдаются на рынке автомобилей в Латвии.
На фоне экономического застоя жители Латвии все чаще приобретают жилье на вторичном рынке, выбирают квартиры в советских панельных домах или берут кредиты на строительство домов вдали от Риги. Такие изменения фиксируют специалисты по недвижимости, которые прогнозируют долгий период замедления на рынке жилья, сообщает TV3.
Прекращен проект финской сети быстрого питания Hesburger по созданию кафе на месте бывшего игрового зала на Привокзальной площади, сообщила агентству LETA директор по маркетингу и международному развитию Hesburger Иева Салмела.
В волости Грамздас Южнокурземского края "черные археологи" из Нидерландов в неизвестных целях выкопали останки солдат, сообщил в понедельник в передаче Латвийского радио Labrīt! глава отряда по поиску павших солдат "Легенда" Талис Эшмитс.
В воскресенье, 10 ноября, сотрудники отдела реагирования Южнокурземского участка Видземского регионального управления Госполиции, выполняя служебные обязанности, зафиксировали очень спешащего водителя BMW, который двигался со скоростью 180 км/ч, превысив, таким образом, разрешенную скорость на 84 км/ч.
С 15 по 24 ноября с 11 до 18 часов в нескольких городах Латвии пройдут бесплатные проверки автомобилей, во время которых у водителей будет возможность выяснить, полностью ли машина подготовлена к зимним дорогам. В прошлом году в ходе такой акции было обследовано 518 автомобилей.
За рубежом:
Избранный президент США Дональд Трамп в четверг, 7 ноября, поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудил войну в Украине, сообщила газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. Кремль отрицает, что такой разговор состоялся.
После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США лидеры стран Европейского союза (ЕС) на саммите в Будапеште в пятницу, 8 ноября, несмотря на глубокие разногласия по Украине, попытались угодить и хозяину саммита, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, и новому хозяину Белого дома.
В Израиле официально признали атаку на ливанское шиитское движение "Хезболлах" с помощью подрыва пейджеров. До этого президент страны Ицхак Герцог отвергал причастность к атаке.
Латвийский баскетболист Янис Тимма, недавно присоединившийся к российской медиабаскетбольной команде Alikson Team, выступил в матче Лиги Ставок Media Basket. За матчем наблюдала певица Анна Седокова, которая ранее объявила о расставании с Тиммой.
Кто-то сдвинул с места старейший британский спутник — и, похоже, никто понятия не имеет о том, кто это сделал, когда и с какой целью.
Интересное чтиво:
Да, вы все правильно прочитали. Больницы в Латвии каждый год становятся заложниками пациентов, потому что те просто считают, что врачи их лечат "за спасибо". Пациенты получают услугу, а затем исчезают. Неоплаченные счета за услуги остаются, а суммы долгов стремительно растут, достигая более 100 тысяч евро.
Ежегодно Henley Passport Index составляет рейтинг самых влиятельных паспортов, ранжируя страны по количеству мест, куда их граждане могут поехать без визы. Почему у некоторых паспортов практически неограниченный доступ по всему миру, тогда как другие ограничены всего несколькими странами, пишет Rus.Postimees.
Примерно 40% мирового населения проживают в прибрежных районах. Здесь расположены 12 из 15 крупнейших городов мира и обеспечена жизнь бесчисленных деревушек и городков. Около 80% международной торговли проходит через морские порты, поэтому прибрежные районы играют огромную экономическую роль: на их долю приходится 60-70% мирового ВВП.
Сэм - теплый, как чайник чая. Добротой он буквально "кипит". Этим можно объяснить, почему у него стрижется министр здравоохранения Хосам Абу Мери, певец Роберто, друг Порзиньгиса Фелипе, лица латвийского телевидения и актеры, а также ряд американцев, которые работают в Риге. И футболисты тоже, потому что в салоне Сэма волосы выбривают в сердечки, стрелочки, кружочки, молнии. И снежинки.
Оглянувшись однажды, мы осознали: живем в "эпоху Путина". Звучит это старомодно, будто отголосок викторианской Англии, гитлеровской Германии, брежневского СССР. Сталин, державший власть 24 года, оставил неизгладимый след своей эпохи. Путин, пришедший к власти 31 декабря 1999 года, правит Россией дольше. Когда-то он был молодым, даже либеральным чиновником -ставленником Чубайса, протеже питерского мэра Собчака. Однако за эти годы образ его изменился до неузнаваемости. В этом образе многие усматривают черты Сталина, кому-то он напоминает фигуру, более схожую с Гитлером. Но такие ассоциации обманчиво поверхностны. Они превращают человека в клише, которое служит страху, но пусто в своей сути. Итак, кто же он на самом деле? А вернее, во что он верит?
Основательное возмущение в обществе вызвало мероприятие рижского центра искусства и культуры First Club под названием White Party, которое широко рекламировалось с использованием лица человека, очень похожего на американского рэпера Шона "Дидди" Комбса, обвиняемого в непостижимых преступлениях. Что об этом говорят организаторы?
48 лет назад советский летчик Виктор Беленко на новейшем истребителе МиГ-25П сбежал в Японию, в результате чего в распоряжение Запада попал новейший на тот момент военный советский самолет с секретным оборудованием. Сам Беленко получил политическое убежище в США, а затем и гражданство.
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