Главное за 11 ноября День Лачплесиса, "черные археологи" в Курземе и застой на рынке жилья

Оглянувшись однажды, мы осознали: живем в "эпоху Путина". Звучит это старомодно, будто отголосок викторианской Англии, гитлеровской Германии, брежневского СССР. Сталин, державший власть 24 года, оставил неизгладимый след своей эпохи. Путин, пришедший к власти 31 декабря 1999 года, правит Россией дольше. Когда-то он был молодым, даже либеральным чиновником -ставленником Чубайса, протеже питерского мэра Собчака. Однако за эти годы образ его изменился до неузнаваемости. В этом образе многие усматривают черты Сталина, кому-то он напоминает фигуру, более схожую с Гитлером. Но такие ассоциации обманчиво поверхностны. Они превращают человека в клише, которое служит страху, но пусто в своей сути. Итак, кто же он на самом деле? А вернее, во что он верит?