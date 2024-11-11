Видео Сырский: украинцев в Курской области атаковали лучшие подразделения российской армии

"Если бы не стойкость наших воинов, то эти десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, что существенно ухудшило бы ситуацию на фронте", - заявил главнокомандующий.

Верховный главнокомандующий посетил украинские войска, сражающиеся на Курском направлении, и объяснил, что важность этого фронта нельзя недооценивать, учитывая количество сосредоточенных там российских войск.

Он добавил, что россияне пытаются углубиться на территории, контролируемые украинской армией, по приказу руководства страны.

🔥 Russian assault in the Kursk region. Russians are clearing mines on roads with their own equipment and personnel.



I’m sure you’re proud of them @DarthPutinKGB, and you remain a master strategist ✨ https://t.co/pZ6PGCMPAZ pic.twitter.com/pykxiQzsCT — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) November 10, 2024

"Наша задача на этом направлении - сдерживать и уничтожать врага на его земле. Поэтому моя работа была посвящена оказанию помощи командирам в организации боевых действий, повышению эффективности огневого поражения противника и решению вопросов всестороннего обеспечения и подготовки резервов", - сказал главнокомандующий.

Издание Forbes писало, что в Курской области три сильных подразделения Вооруженных сил Украины сражаются против российских морских пехотинцев и северокорейских солдат, которые атакуют с двух направлений.

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