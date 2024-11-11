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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Видео Сырский: украинцев в Курской области атаковали лучшие подразделения российской армии

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Фото: Ekrānuzņēmums no video/@maria_drutska/'X"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что украинцев вытесняются из Курской области десятки тысяч солдат из лучших подразделений российских вооруженных сил, передает украинское информационное агентство УНИАН.

"Если бы не стойкость наших воинов, то эти десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, что существенно ухудшило бы ситуацию на фронте", - заявил главнокомандующий.

Верховный главнокомандующий посетил украинские войска, сражающиеся на Курском направлении, и объяснил, что важность этого фронта нельзя недооценивать, учитывая количество сосредоточенных там российских войск.

Он добавил, что россияне пытаются углубиться на территории, контролируемые украинской армией, по приказу руководства страны.

"Наша задача на этом направлении - сдерживать и уничтожать врага на его земле. Поэтому моя работа была посвящена оказанию помощи командирам в организации боевых действий, повышению эффективности огневого поражения противника и решению вопросов всестороннего обеспечения и подготовки резервов", - сказал главнокомандующий.

Издание Forbes писало, что в Курской области три сильных подразделения Вооруженных сил Украины сражаются  против российских морских пехотинцев и северокорейских солдат, которые атакуют с двух направлений.

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