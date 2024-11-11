Вечером в понедельник, 11 ноября, несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии от Братского кладбища в Риге, отмечая День Лачплесиса.
Видео ⟩ Факельное шествие в Риге собрало несколько сотен участников
Среди участников были и школьники, и пожилые люди. В марше также участвовали яунсарги и военнослужащие, в том числе из стран-союзников.
Десятки полицейских следили за порядком.
Факельное шествие "Дух борцов за свободу во все времена", организованное фольклорной группой Vilki, планируется до памятника Свободы, а затем до набережной Даугавы, где в честь тех борцов, чье место захоронения неизвестно, в воду будет спущен огненный плот.
Организаторы мероприятия просят участников приносить свои собственные поминальные свечи и факелы.
Видео: Факельное шествие
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