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Alexandra Nekrasova

Видео Факельное шествие в Риге собрало несколько сотен участников

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Факельное шествие "Дух борцов за свободу во все времена"
Факельное шествие "Дух борцов за свободу во все времена" Фото: Ieva Leiniša/LETA

Вечером в понедельник, 11 ноября, несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии от Братского кладбища в Риге, отмечая День Лачплесиса.

Среди участников были и школьники, и пожилые люди. В марше также участвовали яунсарги и военнослужащие, в том числе из стран-союзников.

Десятки полицейских следили за порядком.

Факельное шествие "Дух борцов за свободу во все времена", организованное фольклорной группой Vilki, планируется до памятника Свободы, а затем до набережной Даугавы, где в честь тех борцов, чье место захоронения неизвестно, в воду будет спущен огненный плот.

Организаторы мероприятия просят участников приносить свои собственные поминальные свечи и факелы.

Видео: Факельное шествие

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