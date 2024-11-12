Эту церковь некоторые жители считают угрозой национальной безопасности Швеции, потому что в последнее время Россию прямо или косвенно обвиняют в различных актах саботажа в Европе, направленных на дестабилизацию партнеров Украины.

Расположенный в центральной Швеции, Вестерос с населением 130 000 человек расположен всего в 100 километрах к западу от Стокгольма.

Недавно построенная церковь окружена забором, ее охраняет собака, а возле церкви вывешены таблички о видеонаблюдении.

Церковь расположена недалеко от стратегически важного аэропорта, водоочистных сооружений и энергетических предприятий.

По мнению шведского исследователя, Россия может использовать церковь для сбора информации на этих объектах.

Эксперты по безопасности, опрошенные Politico, говорят, что Швеции следует ограничить деятельность связанных с Москвой структур в стране.

Представители церкви отрицают какую-либо связь с российскими спецслужбами.

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