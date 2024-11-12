Миграция и экономика — два ключевых вопроса

Трамп во время своего первого срока на посту президента США занимал жесткую позицию по вопросам миграции. При нем был усилен пограничный контроль и проводились массовые депортации. Демократы, вернув себе власть в 2021 году, отошли от этого курса, чтобы не злить защитников прав мигрантов.

Во время президентства Байдена число незаконных пересечений границы США выросло до рекордного значения. На границе с Мексикой было зарегистрировано более 8 млн незаконных пересечений границы.

"Если вы посмотрите видео выступления Хиллари Клинтон в 2008 году на праймериз, то услышите, что она говорит о строительстве стены [на границе], о депортации мигрантов, нарушивших закон в США, о гарантиях того, что мигранты будут учить английский. Забавно, насколько с тех пор полевели взгляды демократов", — говорит Кевин Кабрера, уполномоченный республиканцев по выборам в округе Майами-Дейд во Флориде.

Трамп стал первым республиканцем с 1988 года, который победил в этом округе Флориды с преимущественно латиноамериканским населением.

Он также стал победителем (57%) в округе Старр (Техас), где 97% населения — латиноамериканцы. В 2008 году в этом округе только 15% избирателей отдали голоса за кандидата от республиканцев.

Республиканский политтехнолог Майк Мадрид говорит, что проблема с тезисом "демография — это судьба" заключается в том, что в этом случае избиратели из числа "небелых" американцев рассматриваются как "расовое меньшинство", интересы которого ущемляются.