В Риге, на улице Пиедруяс, вывешен флаг Латвии, который был рваным и заметно выцветшим. Обратившаяся в передачу Bez tabu зрительница считает, что таким образом было проявлено неуважение к государственному символу, причем в месяц государственных праздников.
Видео ⟩ "Это неуважение к символу страны!" - рижане заметили в Риге рваный и выцветший флаг
Последний раз Центр защиты прав потребителей осуществлял контроль флагов в местах торговли пять лет назад, проверяя соответствие тринадцати флагов установленным требованиям.
Разорванный флаг, о котором сообщила зрительница Bez Tabu, принадлежит компании, специализирующейся на изготовлении лестниц, перил и балконов, хозяин меняет его несколько раз в год, поскольку флаг на мачте круглый год. Глава предприятия рассказал, что флаг разорвался из-за штормов и сильного ветра, в ближайшие дни планируется поменять флаг. Обещание было сдержано, и через два дня уже установлен новый флаг, а Центр защиты прав потребителей планирует включить в план работы пункт об изучении флагов в местах торговли.
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