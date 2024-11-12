Видео "Это неуважение к символу страны!" - рижане заметили в Риге рваный и выцветший флаг

Разорванный флаг, о котором сообщила зрительница Bez Tabu, принадлежит компании, специализирующейся на изготовлении лестниц, перил и балконов, хозяин меняет его несколько раз в год, поскольку флаг на мачте круглый год. Глава предприятия рассказал, что флаг разорвался из-за штормов и сильного ветра, в ближайшие дни планируется поменять флаг. Обещание было сдержано, и через два дня уже установлен новый флаг, а Центр защиты прав потребителей планирует включить в план работы пункт об изучении флагов в местах торговли.