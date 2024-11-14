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ФОТО Группа "Молчат дома" выступила в Риге

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13 ноября белорусская пост-панк группа "Молчат дома" в рамках своего мирового тура выступила в концертном зале Palladium в Риге. На концерте можно было услышать самые популярные хиты, а также новые композиции из выпущенного этой осенью альбома "Белая Полоса". Смотрите нашу галерею!

Белорусский коллектив не первый раз отправился в мировое турне. В 2022 и 2023 годах группа выступала на распроданных концертах в США, Европе и Австралии и делала остановки на различных фестивалях.

Галерея: Концерт группы "Молчат дома" в Риге

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