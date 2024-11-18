80-летняя Велга в посылку, которую при помощи Latvijas pasts отправила в Северную Ирландию, без всякого злого умысла положила запрещенные вещи. Посылку родственник не получил, а Велга потеряла 51 евро. Список запрещенных для авиаперевозок предметов в каждой стране отличается. Сложно даже представить, что нельзя посылать в некоторые страны! Например, полицейские свистки, использованные шины, носки, гороскопы и предсказания будущего.

80-летняя дама отправилась в ближайшее отделение Latvijas pasts, чтобы отправить сыну сестры, который живет недалеко от Белфаста в Северной Ирландии, посылку с латвийскими дарами и безделушками. Посылку в качестве подарка от родственников с родины она шлет раз в полгода, и, несмотря на то, что в пути она проводит много времени, всегда доходила без проблем. Дама заплатила 51 евро, что является большой суммой из ее маленькой пенсии, и радостная пошла домой. Каким же было ее удивление, когда через неделю в дверь позвонил курьер, чтобы вернуть посылку, которая до Соединенного Королевства так и не доехала. Деньги потеряны, а продукты нужно быстро употребить!