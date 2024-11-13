Избранный президент США Дональд Трамп объявил во вторник, 12 ноября, что миллиардер Илон Маск возглавит Департамент эффективности правительства - новое ведомство, которому поручено сократить траты в федеральном правительстве.
Маск стал важным союзником Трампа во время его предвыборной кампании, потратив более 100 миллионов долларов, чтобы помочь ему победить, а также неоднократно поддерживал кандидатуру Трампа на своей социальной медиаплатформе X.
По словам Трампа, новый департамент Маск будет возглавлять вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами.
"Вместе эти два замечательных американца проложат моей администрации путь к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению чрезмерного регулирования, снижению расходов и реструктуризации федеральных агентств", - сказал Трамп.
Он добавил, что новый департамент будет "предоставлять консультации и рекомендации, оставаясь вне правительства". Этот статус позволит Маску не раскрывать информацию о своих финансовых активах.
Ожидается, что в среду Трамп с триумфом вернется в Вашингтон, где встретится с президентом Джо Байденом в Овальном кабинете Белого дома. Трамп также может посетить Капитолий, где его Республиканская партия получила контроль над Сенатом и, скорее всего, сохранит контроль над палатой представителей.
Также Трамп продолжает формировать свою команду по национальной безопасности. Министром обороны выбран Пит Хегсет, ветеран армии США и ведущий телеканала Fox News, а директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) - Джон Рэтклифф, глава Национальной разведки в предыдущей администрации Трампа.
Трамп также объявил, что назначил бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби послом в Израиле, а его давний друг Стивен Виткофф станет специальным посланником на Ближнем Востоке.
Трамп также сообщил, что губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм выдвинута на пост министра национальной безопасности, а бывший секретарь его кабинета Билл Макгинли станет советником Белого дома.
Стоит отметить, что у Хегсета нет серьезного военного опыта или опыта в области национальной безопасности и его кандидатура может вызвать вопросы о пригодности для руководства Пентагоном.
44-летний Хегсет является одним из ведущих программы Fox & Friends Weekend на канале Fox News, он работает на канале с 2014 года. Тогда же он подружился с Трампом, постоянным участником программы.
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