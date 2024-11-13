Маск стал важным союзником Трампа во время его предвыборной кампании, потратив более 100 миллионов долларов, чтобы помочь ему победить, а также неоднократно поддерживал кандидатуру Трампа на своей социальной медиаплатформе X.

По словам Трампа, новый департамент Маск будет возглавлять вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами.

"Вместе эти два замечательных американца проложат моей администрации путь к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению чрезмерного регулирования, снижению расходов и реструктуризации федеральных агентств", - сказал Трамп.

Он добавил, что новый департамент будет "предоставлять консультации и рекомендации, оставаясь вне правительства". Этот статус позволит Маску не раскрывать информацию о своих финансовых активах.

Ожидается, что в среду Трамп с триумфом вернется в Вашингтон, где встретится с президентом Джо Байденом в Овальном кабинете Белого дома. Трамп также может посетить Капитолий, где его Республиканская партия получила контроль над Сенатом и, скорее всего, сохранит контроль над палатой представителей.