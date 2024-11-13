Жители Латвии стали чаще покупать огнестрельное оружие

В связи с тем, что неграждане Латвии, а также граждане РФ и РБ с начала 2023 года лишены права на оружие, в том числе спортивное и охотничье, Госполиция аннулировала около тысячи разрешений на хранение. Вместе с тем и полиция, и торговцы оружием отмечают, что спрос вырос, и объясняют это стремлением людей лучше защитить себя в связи с нападением России на Украину.

В итоге за последние годы в Латвии число владельцев огнестрельного оружия уменьшилось, а число единиц оружия в собственности у жителей увеличилось. По данным Госполиции, если в 2022 году число владельцев огнестрельного оружия составляло 32 132 человека, то в 2024 году оно снизилось до 30 663. В то же время в 2022 году у жителей Латвии было зарегистрировано 73 802 единицы оружия, а в 2024 году - 74 809.

В Латвии физические лица могут получить разрешение на оружие для самообороны, охоты, спорта и коллекционирования. Когда человек приобретает огнестрельное оружие, Госполиция следит, выполняет ли он все предписанные законом требования, и проверяет условия хранения.

Как отметили в Госполиции, сейчас 80% владельцев оружия в Латвии - охотники, за ними следуют владельцы оружия, приобретенного для самообороны, и спортсмены.

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