"Счастливы, что встретили друг друга": женился экс-владелец Stenders Янис Берзиньш

Любимая женщина Берзиньша - преподаватель йоги Криста Сондоре, с которой они вместе меньше года.

В этом году влюбленные отправилась в свою первую заграничную поездку в Италию и вернулись уже в качестве мужа и жены. Возможно, судьбоносное событие в жизни пары случилось в День Лачплесиса, 11 ноября.

"Сейчас меня охватили волнение и радость, и мне трудно найти правильные слова. Мы оба так счастливы. Счастливы, что встретили друг друга и продолжаем идти по этому жизненному пути вместе".

После свадьбы Криста взяла фамилию мужа.

После ухода из Stenders Берзиньш сосредоточился на промышленном дизайне и создании изделий из бетона. Некоторое время он состоял в отношениях с Илзе Грасе-Кибилде, исполнительным директором Moller Baltic Import.

С Кристой он познакомился 31 декабря в принадлежащей ему пекарне, куда она пришла вместе с сыном за угощениями. "У нее была такая улыбка... Просто убийственная!" - рассказывал тогда предприниматель. Уже 1 января он позвал ее на ужин. "С тех пор мы везде ходим вместе", - ранее призналась Криста.

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