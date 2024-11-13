Суд ЕС: Фраза о "русском военном корабле" не торговая марка

Как уточняет агентство dpa, зарегистрировав этот товарный знак, украинская погранслужба собиралась продавать под ним одежду, украшения и камеры наблюдения.

Почему в ЕС отказываются регистрировать торговую марку с "русским кораблем"

Отказ в предоставлении права на защиту "торговой марки" ведомство EUIPO обосновало тем, что речь идет о политическом лозунге, который не имеет признаков уникальности, позволяющих определить происхождение товара или услуги.

Такое решение пограничная служба Украины опротестовала в Суде ЕС первой инстанции, однако к успеху это не привело. Суд занял позицию патентного ведомства, пояснив, что с момента первого употребления фразы она широко использовалась в интернете и СМИ с целью усилить поддержку Украины в войне с Россией. Вскоре она стала символом борьбы Украины против российской агрессии, а соответственно - широко употреблялась в политическом контексте.

Функция товарного знака при этом не выполнялась, поскольку потребители товаров и услуг видели во фразе лишь политическое послание без указания на происхождение товара или услуги, указал суд.

Торговые марки Европейского Союза действительны на всей территории ЕС и существуют наряду с национальными торговыми марками. Теперь погранслужба Украины при желании может оспорить решение Суда ЕС первой инстанции в Европейской судебной палате.

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