Автомобиль Mercedes остановился на встречной полосе после того, как наехал на бордюр. Как выяснилось, водитель и пассажирка уснули. К счастью, в этот момент навстречу никто не ехал.

Перед тем как поместить мужчину в отсек полицейской машины, его осмотрели. В его карманах были найдены шприцы.

Представитель Рижской муниципальной полиции Эрика Верзе сообщила, что автомобиль не прошел техосмотр, также не была приобретена страховка OCTA, а у водителя не было водительского удостоверения.

Государственная полиция сообщает, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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Видео: Сюжет программы Degpunktā

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