Ср, 13.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

Видео В Риге пьяный водитель выехал на встречную полосу и уснул (1)

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Полиция
Полиция Фото: Ieva Čīka/LETA

Водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и тут же уснул. У него не было прав, а транспортное средство не прошло технический осмотр, сообщает программа Degpunktā.

Автомобиль Mercedes остановился на встречной полосе после того, как наехал на бордюр. Как выяснилось, водитель и пассажирка уснули. К счастью, в этот момент навстречу никто не ехал.

Перед тем как поместить мужчину в отсек полицейской машины, его осмотрели. В его карманах были найдены шприцы.

Представитель Рижской муниципальной полиции Эрика Верзе сообщила, что автомобиль не прошел техосмотр, также не была приобретена страховка OCTA, а у водителя не было водительского удостоверения.

Государственная полиция сообщает, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Подробнее смотрите в сюжете программы Degpunktā.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх