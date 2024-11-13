Водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и тут же уснул. У него не было прав, а транспортное средство не прошло технический осмотр, сообщает программа Degpunktā.
Автомобиль Mercedes остановился на встречной полосе после того, как наехал на бордюр. Как выяснилось, водитель и пассажирка уснули. К счастью, в этот момент навстречу никто не ехал.
Перед тем как поместить мужчину в отсек полицейской машины, его осмотрели. В его карманах были найдены шприцы.
Представитель Рижской муниципальной полиции Эрика Верзе сообщила, что автомобиль не прошел техосмотр, также не была приобретена страховка OCTA, а у водителя не было водительского удостоверения.
Государственная полиция сообщает, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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Видео: Сюжет программы Degpunktā
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