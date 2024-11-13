Эстония активизирует усилия по обнаружению и борьбе с беспилотниками на своей восточной границе, вокруг крупных городов и в зонах критической или чувствительной инфраструктуры, сообщила в среду, 13 ноября, государственная вещательная компания ERR.
Эстония создает "стену от дронов" вдоль восточной границы
Поскольку враждебный восточный сосед все чаще использует беспилотные технологии не только для гибридных операций, но и для преступной деятельности, например, контрабанды, Эстония запустила поддерживаемый правительством проект "Стена от дронов", на который в ближайшие три года будет выделено около 12 миллионов евро.
Это означает, что у Эстонии будет возможность обнаруживать и сбивать дроны в случае необходимости.
Однако Иви Калмус, руководитель Бюро пограничного управления департамента полиции и пограничной охраны, убеждена, что этого пока недостаточно для решения поставленной задачи.
"Над восточной границей летают контрабандные дроны, и мы слышали в средствах массовой информации о том, что дроны обнаруживаются над нашей критически важной инфраструктурой", -сказала она, подчеркнув необходимость улучшения возможностей борьбы с дронами.
Цель - обнаруживать все низколетящие объекты вдоль восточной границы и в четырех крупных городах, сказала Калмус.
Защита от дронов сложна, поскольку требует эффективного использования различных инструментов, таких как акустические средства связи, радиоразведка, камеры, радары, средства подавления сигналов и оборудование для физического уничтожения дронов.
Калмус отметила, что цель состоит не в том, чтобы контролировать всю территорию в режиме реального времени, а в том, чтобы создать систему, в которой с помощью различных решений гарантировано, что дроны не смогут достичь критически важных целей незамеченными.
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