Эстония создает "стену от дронов" вдоль восточной границы

Поскольку враждебный восточный сосед все чаще использует беспилотные технологии не только для гибридных операций, но и для преступной деятельности, например, контрабанды, Эстония запустила поддерживаемый правительством проект "Стена от дронов", на который в ближайшие три года будет выделено около 12 миллионов евро.

Это означает, что у Эстонии будет возможность обнаруживать и сбивать дроны в случае необходимости.

Однако Иви Калмус, руководитель Бюро пограничного управления департамента полиции и пограничной охраны, убеждена, что этого пока недостаточно для решения поставленной задачи.

"Над восточной границей летают контрабандные дроны, и мы слышали в средствах массовой информации о том, что дроны обнаруживаются над нашей критически важной инфраструктурой", -сказала она, подчеркнув необходимость улучшения возможностей борьбы с дронами.

Цель - обнаруживать все низколетящие объекты вдоль восточной границы и в четырех крупных городах, сказала Калмус.

Защита от дронов сложна, поскольку требует эффективного использования различных инструментов, таких как акустические средства связи, радиоразведка, камеры, радары, средства подавления сигналов и оборудование для физического уничтожения дронов.

Калмус отметила, что цель состоит не в том, чтобы контролировать всю территорию в режиме реального времени, а в том, чтобы создать систему, в которой с помощью различных решений гарантировано, что дроны не смогут достичь критически важных целей незамеченными.

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