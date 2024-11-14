С января ОСТА будет необходима и для электросамокатов

Как отмечают разработчики законопроекта, изменения необходимы, так как и в вызванных электросамокатами ДТП ущерб может быть довольно серьезным. С 1 апреля утверждена обязательная регистрация электросамокатов, а обязательство по их страхованию планируется ввести в действие с 1 января следующего года.

По оценкам, стоимость полиса OCTA для электросамокатов может составить от 24 до 50 евро в год, что аналогично стоимости полиса для мопедов.

Поправки увеличивают лимиты на возмещение ущерба. Вместо нынешних 5,2 миллиона евро за ущерб, причиненный человеку в результате несчастного случая, будет выплачиваться до 6,45 миллиона евро независимо от количества пострадавших.

Для ущерба имуществу лимит составит 1,3 миллиона евро вместо нынешних 1,05 миллиона евро независимо от количества третьих лиц.

Законопроект также призван гарантировать быструю и полную компенсацию пострадавшим в случае, если страховщик транспортного средства, виновного в аварии, признан неплатежеспособным или ликвидирован.

Установлено, что убытки будут покрываться Гарантийным фондом, если в отношении страховой компании, зарегистрированной в Латвии, или страховой компании, зарегистрированной в одной из стран Европейской экономической зоны, открыто производство о неплатежеспособности или ликвидации и убытки понес житель Латвии.

Поправки также направлены на уточнение правил, касающихся аварий с буксируемыми прицепами, а также сотрудничества между учреждениями в области обмена информацией и обработки персональных данных.

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