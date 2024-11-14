"Как быстро растут": Галкин показал архивное фото с детьми

"Попалась из воспоминаний смартфона чудная фотография. Как дети быстро растут", - написал он под фото в Instagram. Снимок был сделан несколько лет назад, на нем Лиза в белом платье, а Гарри в смокинге. Недавно двойняшкам исполнилось 11 лет.

Пользователи оставили много комментариев, восхищаясь звездными детьми: "Какие они уже взрослые по сравнению с этой фотографией", "Как мило, красавцы - принцесса и принц", "Да, чужие дети растут быстро".

Лизу и Гарри выносила и родила суррогатная мать.

Напомним, Максим Галкин, осудивший российское вторжение в Украину, этим летом выступил во многих городах Латвии. Его концерты состоялись в Лиепае, Резекне, Юрмале, Рое, Даугавпилсе и Цесисе.

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