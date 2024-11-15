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Alexandra Nekrasova

ТЕСТ С ПРИЗОМ Знаете ли вы, как алкоголь влияет на ваше здоровье?

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Фото: Billion Photos/Shutterstock

Влияние алкоголя на здоровье многогранно и зачастую коварно - оно может проявляться не только в краткосрочной перспективе, но и иметь серьезные долгосрочные последствия. Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать серьезные проблемы как с физическим, так и с ментальным здоровьем. Этот тест поможет вам проверить свои знания о том, как алкоголь влияет на различные системы организма, и даст полезную информацию, чтобы сделать более здоровый выбор в будущем.

До 24 ноября пройдите тест, зарегистрируйте свой адрес электронной почты и принимайте участие в конкурсе.

25 ноября мы определим победителя, который получит подарочную карту Apotheka на 50 евро. Удачи!

Фото: Publicitātes attēls

Конкурс организован совместно с Apotheka.

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