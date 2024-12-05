Липину интересно Анна Янсоне пропала больше года назад - как изменилось отношение к послеродовой депрессии

Больше года назад Латвия узнала имя Анны Янсоне - молодая женщина 1 ноября 2023 года ушла из своего дома вместе с дочкой и пропала без вести. 2 ноября 4-месячная Луиза Эвертовска была найдена в лесу в Елгавском крае без признаков жизни. 21 июля были найдены останки, которые, как выяснилось впоследствии, принадлежали Янсоне. Одной из главных причин произошедшего называлась послеродовая депрессия. О том, насколько эта проблема все еще актуальна и изменилось ли что-то из-за случившегося с Анной - эта статья.