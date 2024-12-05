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Максим, убивший мужчину на трамвайной остановке в Таллинне: "Если бы я был трезвым, я бы этого не сделал"

Перевод: Влада Лаевалинд
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"Мы коллективно понимаем и осознаем, что особой надежды у нас нет", - заявил на предварительном заседании адвокат, назначенный для защиты обвиняемого в убийстве Максима Максимова. Хотя рассмотрение дела начнется в начале следующего года, складывается впечатление, что Максимов не отрицает, что совершил преступление, пишет Limon.ee.

За несколько минут до начала предварительного слушания 4 декабря в зал Харьюского уездного суда в сопровождении двух полицейских входит обвиняемый в убийстве Максим Максимов. В руках у него ярко-желтая папка, с помощью которой 34-летний мужчина усердно закрывает свое лицо от фотографа, находящегося в зале суда.

Через несколько минут после начала слушания руки Максимова начинают дрожать, а папка в его руках заметно трясется. Сначала создается впечатление, что его руки просто устали, так как ему приходится прятать лицо от фотографа в течение нескольких минут.

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