Максим, убивший мужчину на трамвайной остановке в Таллинне: "Если бы я был трезвым, я бы этого не сделал"

За несколько минут до начала предварительного слушания 4 декабря в зал Харьюского уездного суда в сопровождении двух полицейских входит обвиняемый в убийстве Максим Максимов. В руках у него ярко-желтая папка, с помощью которой 34-летний мужчина усердно закрывает свое лицо от фотографа, находящегося в зале суда.