За прошедшую осень под колесами автомобилей погибли 11 пешеходов

С 1 сентября по 30 ноября произошло 219 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 186 пешеходов получили травмы, а 11 погибли. За тот же период прошлого года 195 человек получили травмы и десять погибли. За 11 месяцев года произошло 644 ДТП с участием пешеходов, в которых 545 пешеходов получили травмы и 24 погибли.

Пешеходам необходимо соблюдать ряд правил безопасности, чтобы быть заметными для других участников дорожного движения, например, надевать светоотражающий жилет или одежду с хорошо заметными светоотражателями, когда на дороге темно и она недостаточно и неравномерно освещена.

Важно также помнить, что в населенном пункте и даже на освещенной территории при неблагоприятных погодных условиях, например, если на улице дождь или туман, пешеход, на одежде которого нет хорошо заметных светоотражающих элементов, может быть замечен водителем только в последний момент.

Также при переходе улицы не забывайте убедиться, что водитель видит пешехода и тормозит.

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