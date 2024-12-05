В отличие от первого срока в Белом доме, Дональд Трамп, вторично избранный президентом США, явно собирается выполнить многие из предвыборных обещаний. Выдвинутые им кандидаты в новый кабинет (например, дружественная Кремлю Талси Габбард в качестве директора Национальной разведки или любитель теорий заговора и борец с вакцинацией Роберт Кеннеди-младший в роли министра здравоохранения и социальных служб) подтверждают, что Трамп намерен вести кампанию выжженной земли против американских государственных учреждений и так называемых "внутренних врагов". Как следует из его победной речи, он также серьезно настроен "прекратить войны", начиная с войны в Украине.

Трамп уже давно заявляет, что завершит войну в Украине в течение 24 часов после вступления в должность. Высказывалось много предположений, какое именно урегулирование он имеет в виду,

но во всех этих сценариях было одно общее: расчленение Украины.

Если это должно стать ценой мира, тогда уместно вспомнить печальную историю территориальных разделов.

Мало какие исторические события вызывают столь же длительную вражду, но еще меньше - приводили к такому же насилию. Три раздела Польши в конце XVIII века, наверное, являются самой близкой европейской параллелью к идеям Трампа по поводу Украины. Начиная с 1772 года...