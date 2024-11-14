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Alexandra Nekrasova

Видео В Улброке мужчина попал в аварию, когда пьяным вез своего сына на тренировку

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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Schmidt_Alex/Shutterstock

В Улброке мужчина лишился водительских прав, так как отказался пройти проверку на алкотестере после того, как попал в аварию, подвозя своего несовершеннолетнего сына на тренировку, сообщает передача Degpunktā на телеканале TV3.

Сотрудники правоохранительных органов оказались в нужное время в нужном месте, проезжая мимо машины, которая только что попала в аварию.

"В меня только что врезался на машине пьяный. Он уехал туда, на улицу Лиепу", - рассказала полицейским женщина, которая также запомнила номер автомобиля скрывшегося нарушителя.

Виновника оперативно остановили на одном из перекрестков. Внешний вид и поведение водителя уже указывали на то, что он находился в состоянии опьянения, говорят сотрудники правоохранительных органов. Оказалось, что в машине находился и его сын. Мальчик рассказал, что отец вез его на тренировку. К счастью, в момент аварии ребенок был пристегнут ремнем безопасности.

Правоохранители посадили мальчика в свой автомобиль и отвезли к матери. Мужчину, который отказывался дуть в алкотестер, отправили на экспертизу.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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