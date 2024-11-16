Латышский парень из Латгале, попавший в мир голливудского кино и работающий в крупнейших мировых проектах. Это может быть сюжет, достойный фильма. Однако это абсолютно реальная история Ренара Латковскиса, каскадера, которого можно увидеть в нескольких блокбастерах. Новейший из них - "Гладиатор 2".

Он участвовал в фильме о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time to Die, 2021), снялся в "Миссия: невыполнима" (Mission: Impossible - Fallout, 2018), сериале "Острые козырьки" (Peaky Blinders, 2013-2022) и др. Актер, спортивный энтузиаст, ведущий подкаста, стендап-комик, и так можно было бы продолжать и продолжать. У Ренара широкий круг интересов, но наибольшее внимание, конечно, приковано к его профессиональной деятельности в качестве каскадера.

В интервью TVNET+ он рассказывает о своем детстве, приключениях, съемках в голливудском кино и о том, что мотивирует его продолжать добиваться все новых вершин.

В его жизни тоже можно найти параллели с гладиаторами - решительность и смелость, противостояние жизненным трудностям и вызовам. Он не ломается, а борется за свои цели и мечты.

TVNET+: Расскажи о своем детстве в Латвии! Где ты вырос и всегда ли мечтал о карьере в киноиндустрии?

Ренар Латковскис: Я вырос в маленьком городе Латгале, точнее - в Резекненском крае, в Виляны. Там я жил до 18 лет, когда переехал в Ригу учиться. Детство было довольно типичным для сельской жизни - много работы по хозяйству.

Отец был очень строг в работе; только когда все было сделано, можно было заниматься спортом, который я очень любил.