Легендарный рождественский автомобиль Coca-Cola посетит Ригу

Легендарный автомобиль длиной 18,6 метра и весом 19 тонн, который прибудет в латвийскую столицу с однодневным визитом, даст возможность почувствовать атмосферу этого особенного праздника, наслаждаясь напитками Coca-Cola и участвуя в различных мероприятиях. Это событие, олицетворяющее дух Рождества и призывающее каждого поделиться радостью, добротой и единством в праздничное время.

Санта-Клаус у автомобиля Фото: Publicitātes foto

Тур рождественского автомобиля по странам Балтии в этом году олицетворяет ценности щедрости и доброты, что открывает и лейтмотив кампании "Миру нужно больше Дедов Морозов!". Во время мероприятия посетители смогут не только изучить автомобиль как снаружи, так и изнутри, но и увидеть Деда Мороза, отправить искренние поздравительные открытки друзьям и родным, а также запечатлеть это мероприятие на фотографиях. О создании особого праздничного настроения на мероприятии позаботится талантливый диджей и ведущий Янис Козловскис.

Автомобиль Coca-Cola Фото: Publicitātes foto

Coca-Cola продолжает сотрудничество с обществом миссии милосердия "Пища жизни", которое обеспечивает горячими и полноценными блюдами людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Пожертвовать на это можно будет как через приложение Coca-Cola, так и во время мероприятия.

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