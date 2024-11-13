Видео Новые детали аварии в Екабпилсском крае, после которой BMW сгорел на обочине

Водителю удалось выбраться из автомобиля и спасти свою жизнь, прежде чем машина загорелась. В течение нескольких часов движение на трассе Екабпилс - Резекне было затруднено, так как часть разбившегося грузовика находилась на проезжей части.

Утром 13 ноября, около 08:00, на трассе A12 в Аташиенской волости Екабпилсского края, на участке дороги Аташиене - Стирниене, произошло столкновение автомобиля BMW и грузовика.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что автомобиль BMW загорелся и сгорел целиком еще до прибытия экстренных служб на место происшествия.

BMW стоял на обочине дороги. То ли он там случайно остановился после удара, то ли его намеренно оттащили в сторону - ни у полиции, ни у спасателей информации нет.

Однако в Госполиции сообщили о первоначальных причинах аварии: "Молодой человек 2004 года рождения, управляя BMW, избегая столкновения с диким животным, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком Volvo, за рулем которого находился мужчина 1975 года рождения".

Оба водителя доставлены в больницу в удовлетворительном состоянии.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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