Видео "Второй день рождения": опасный маневр водителя Lux Express мог закончиться трагедией

"Второй день рождения", - комментирует кто-то видео с регистратора на борту автобуса, опубликованный в TikTok 1 ноября. На видео, снятом около восьми часов вечера, видно, как в Эстонии водитель автобуса Lux Express совершает крайне опасный обгон на шоссе. Фирма-перевозчик подтверждает, что они уже связались с водителем и попросили объяснить произошедшее. "Мы сделаем все возможное, чтобы избежать подобных опасных маневров в будущем", - отмечают в Lux Express.