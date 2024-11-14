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Видео "Второй день рождения": опасный маневр водителя Lux Express мог закончиться трагедией

Перевод: Влада Лаевалинд
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Скриншот.
Скриншот. Фото: Ekrānuzņēmums no video.

"Второй день рождения", - комментирует кто-то видео с регистратора на борту автобуса, опубликованный в TikTok 1 ноября. На видео, снятом около восьми часов вечера, видно, как в Эстонии водитель автобуса Lux Express совершает крайне опасный обгон на шоссе. Фирма-перевозчик подтверждает, что они уже связались с водителем и попросили объяснить произошедшее. "Мы сделаем все возможное, чтобы избежать подобных опасных маневров в будущем", - отмечают в Lux Express.

В субботу вечером человек, пожелавший остаться анонимным, отправил письмо в редакцию Elu24, в котором также была ссылка на видео, накануне размещенное в TikTok.

Видео длительностью всего 19 секунд было снято в Эстонии регистратором на борту автобуса 1 ноября в 19:47. На кадрах видно, как автомобиль едет по своей полосе и вдруг на полосе встречного движения появляется рейсовый автобус.

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