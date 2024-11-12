Видео Более сотни машин Audi в День Лачплесиса изобразили руки Милды со звездами

Автомобили выстроились таким образом, чтобы образовать контур знаменитых рук Милды с тремя звездами - символа независимости Латвии.

Перформанс проходил на Румбуле, его снимали с воздуха с помощью дрона. Как рассказали представители сообщества, для того, чтобы осуществить задумку, потребовалось семь часов.

В соцсетях выложены два варианта того, что в итоге получилось: при дневном свете и в темноте.

На 18 ноября общество планирует автопробег - это мероприятие Audi Latvija организует последние пять лет. Все автомобили будут украшены государственными флагами.

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