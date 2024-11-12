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Andrejs Zacarinnijs

Видео Более сотни машин Audi в День Лачплесиса изобразили руки Милды со звездами

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Акция сообщества любителей Audi
Акция сообщества любителей Audi Фото: AUDI Latvija / Facebook

Сообщество Audi Latvija, которое объединяет фанатов автомобилей Audi, в честь Дня Лачплесиса организовало красочную акцию, в которой приняли участие более 120 автомобилей, сообщается на странице общества в Facebook.

Автомобили выстроились таким образом, чтобы образовать контур знаменитых рук Милды с тремя звездами - символа независимости Латвии.

Перформанс проходил на Румбуле, его снимали с воздуха с помощью дрона. Как рассказали представители сообщества, для того, чтобы осуществить задумку, потребовалось семь часов.

В соцсетях выложены два варианта того, что в итоге получилось: при дневном свете и в темноте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Audi Latvia (Fan Page) (@audi_latvia_fan_page)

На 18 ноября общество планирует автопробег - это мероприятие Audi Latvija организует последние пять лет. Все автомобили будут украшены государственными флагами.

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