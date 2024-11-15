В Латвии начнут выпуск ракет, которые смогут сбивать дроны

Испытательный полет раннего прототипа ракеты проверяет, насколько аэродинамичен прототип, будут ли работать камеры и датчики и что необходимо улучшить.

Важную роль в компании играет конструктор ракет Андрей Пукитис, который ранее занимался разработкой прототипов в сотрудничестве со студентами, включая модели, достигающие высоты более одного километра.

Он играет важную роль в компании Frankenburg Technologies, и это одна из причин, по которой компания намерена построить свой первый завод по производству ракет именно в Латвии.

Исполнительным директором компании является бывший госсекретарь Министерства обороны Эстонии, который отметил важность вклада латвийских студентов в успех проекта.

"Я не думаю, что многие латвийцы это знают, но у Латвии большой опыт в строительстве ракет. Этим занимается один из ваших самых талантливых технических специалистов, и, по моему мнению, мы должны расти вместе", -признает исполнительный директор Frankenburg Technologies Кусти Сальм.

Поэтому в четверг, 14 ноября, был подписан договор о сотрудничестве с Рижским техническим университетом. Цель - создать ракеты, способные сбивать дроны.

"Вся концепция заключается в создании ракеты на основе легкодоступных деталей, которые можно купить в больших количествах по доступной цене. Концептуальная разработка была именно такой", - объясняет Андрей Пукитис.

Планируется, что превращение первых прототипов в реальный продукт может начаться через полгода.

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