В уходящий рабочий день произошло много важных событий - страна готовится отмечать День провозглашения Латвийской Республики, завод в Даугавпилсе снабжал чипами воюющую Россию, а синоптики сделали неутешительный прогноз погоды. Об этих и других новостях пятницы, 15 ноября, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 15 ноября ⟩ Латвия готовится к празднику, завод в Даугавпилсе помогал РФ и неутешительный прогноз погоды
Новости Латвии:
В понедельник, 18 ноября, наша страна отмечает главный праздник - День провозглашения Латвийской Республики. В честь этого события в Риге пройдут военный парад, концерты и лазерное шоу, а праздничное настроение создадут световые инсталляции фестиваля Stāro Rīga. Насыщенная программа запланирована и в Юрмале, где зажгутся тысячи свечей. Как не запутаться в потоке праздничных событий? Мы разобрались и рассказываем вам!
Владельцы даугавпилсского предприятия SMD Baltic в Латвии осуждают российское вторжение в Украину, но через зарегистрированную в Беларуси компанию помогают снабжать микрочипами российских производителей дронов.
В далеком 2010 году, незадолго до выборов в 10-й Сейм, Айнар Шлесерс встретился с Вилисом Криштопансом в гостинице "Ридзене", чтобы обсудить свои планы на будущее. В 2017 году журнал Ir эти переговоры опубликовал. Тогда казалось - так, эти люди себя уже списали и в латвийскую политику не смогут вернуться никогда. Потому что никто же не будет настолько тупым, чтобы снова за них голосовать. Но они в очередной раз есть.
13 ноября латвийский спорт был потрясен известием о скоропостижной смерти чемпиона зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года Аугуста Валдиса Василенка. В Госполиции TVNET+ разъяснили обстоятельства смерти 28-летнего экс-спортсмена.
19 ноября исполнится 1000 дней со дня полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Высшие должностные лица Латвии призывают в этот день в 9:00 почтить память погибших минутой молчания.
За рубежом:
Генсек НАТО Марк Рютте не грозил США исключением из альянса, если Дональд Трамп "сдаст Украину Путину", заверили в Брюсселе. Как возник этот фейк и почему именно сейчас - у DW.
В Курской области России российские военные занимались мародерством, подтвердил министр транспорта РФ и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт.
Дети высокопоставленных российских чиновников, генералы Федеральной службы безопасности (ФСБ), миллиардеры и друзья диктатора Владимира Путина путешествовали за границу, в том числе и в европейские страны, используя дипломатические паспорта, выяснило веб-издание The Insider.
Что ждет Россию и Путина после возвращения Трампа в кресло президента США, анализируют известные российские политологи, которые выступили против агрессивной войны в Украине. И не только политологи.
В среду российский диктатор Владимир Путин встретился с главами трех крупнейших нефтяных компаний. На встрече было отказано в объединении компаний в одно крупное подразделение. Как сообщает Financial Times, в Москве уже некоторое время актуальна идея объединения "Роснефти", "Лукойла" и "Газпром нефти".
Интересное чтиво:
В конце этой недели и на следующей неделе в Европе ожидаются циклоны, которые принесут бури, дожди и снег, прогнозируют синоптики.
12 вопросов о героях латвийского спорта. Справитесь ли вы, ответив верно на все? Давайте проверим в этом тесте!
В пятницу, 15 ноября (или утром 16 ноября по латвийскому времени), легендарный Майк Тайсон встретится на ринге со скандальной интернет-знаменитостью Джейком Полом. Дуэль классифицирована как профессиональный бой. Правда, ее правила несколько отличаются от привычных.
В последние месяцы российская певица Анна Седокова неоднократно заявляла, что ее браку с баскетболистом Янисом Тиммой пришел конец. Но последние действия артистки в социальных сетях дают понять, что история их отношений еще далека от завершения.
Украинская блогер София Стужук, проживающая сейчас в Латвии, поделилась в своем Instagram, сколько они с мужем тратят на жизнь в Латвии. В списке инфлюенсера оказались дом за 4 тыс. евро в месяц, 1000 евро на коммунальные, 5 тыс. евро на продукты, капельница за 200 евро и многое другое. Многие комментаторы живо отреагировали на откровения блогера.
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