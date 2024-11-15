Главное за 15 ноября Латвия готовится к празднику, завод в Даугавпилсе помогал РФ и неутешительный прогноз погоды

В понедельник, 18 ноября, наша страна отмечает главный праздник - День провозглашения Латвийской Республики . В честь этого события в Риге пройдут военный парад, концерты и лазерное шоу, а праздничное настроение создадут световые инсталляции фестиваля Stāro Rīga. Насыщенная программа запланирована и в Юрмале, где зажгутся тысячи свечей. Как не запутаться в потоке праздничных событий? Мы разобрались и рассказываем вам!

В далеком 2010 году, незадолго до выборов в 10-й Сейм, Айнар Шлесерс встретился с Вилисом Криштопансом в гостинице "Ридзене", чтобы обсудить свои планы на будущее. В 2017 году журнал Ir эти переговоры опубликовал. Тогда казалось - так, эти люди себя уже списали и в латвийскую политику не смогут вернуться никогда. Потому что никто же не будет настолько тупым, чтобы снова за них голосовать. Но они в очередной раз есть.