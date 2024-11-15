Глава МИД Латвии Браже примет участие в форуме в ОАЭ; там же будет и российский министр

Как отметила советник министра иностранных дел Латвии Сигне Знотиня-Знота, Браже получила личное приглашение от министра иностранных дел ОАЭ на этот закрытый форум высокого уровня, организованный Министерством иностранных дел ОАЭ в сотрудничестве с американским аналитическим центром Atlantic Council.

Сигне Знотиня-Знота подчеркнула, что в центре внимания форума - вопросы Ближнего Востока, трансатлантических отношений и политики безопасности.

Министр иностранных дел Латвии расскажет о войне России в Украине и влиянии российской политики на другие регионы мира.

Сигне Знотиня-Знота подчеркнула, что полного списка участников форума нет, но известно, что в нем примут участие представители стран Ближнего Востока, США и министры ряда стран Евросоюза. Ожидается, что министр не будет взаимодействовать с российскими представителями.

Советник министра пояснила, что министр принимает решения об участии в соответствии с приоритетами внешней политики Латвии, не позволяя России или другим странам влиять на них.

Знотиня-Знота сообщила, что об участии российского министра Лаврова министр иностранных дел Латвии узнала из публично обнародованной информации.

Как сообщили в МИД, Браже будет участвовать в форуме Sir Bani Yas до воскресенья, 17 ноября.

Форум Sir Bani Yas, организованный аналитическим центром Atlantic Council в сотрудничестве с Министерством иностранных дел ОАЭ, представляет собой встречу высокого уровня, на которой присутствуют мировые лидеры, министры иностранных дел, другие официальные лица и эксперты. В центре обсуждений будут геополитические проблемы, включая региональные конфликты.

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