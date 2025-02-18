Комиссия поддержала отказ от обязательной страховки OCTA для неиспользуемых автомобилей

Представитель Министерства сообщения (SM) пояснил, что в соответствии с директивой ЕС страховка необходима для всех зарегистрированных транспортных средств. Министерство разрабатывает законопроекты, которые позволят временно приостанавливать регистрацию автомобилей, но пока окончательного решения нет.

Депутат Валдис Масловскис (СЗК) заявил, что временное снятие автомобиля с учета проблему не решит, а лишь добавит бюрократических формальностей.

"Даже если машину снять с учета, никто не застрахован от того, что она может попасть в аварию", - подчеркнул он.

Другой депутат, Андрис Кулбергс (Объединенный список), считает, что важно оценить реальную статистику ДТП, вызванных незастрахованными автомобилями.

"Сколько на самом деле было случаев, когда незастрахованные машины становились причиной аварий? Думаю, их так мало, что этот вопрос можно решить через Гарантийный фонд Бюро страховщиков (LTAB)", - отметил он.

Юридический директор CSDD Рейнис Ниманис сообщил, что процедура временной приостановки регистрации будет упрощена, но сейчас она требует физической сдачи номерных знаков.

В будущем планируется отменить это требование.

Депутаты отметили, что тракторы и другая спецтехника не могут просто так сниматься с учета, так как этим занимается не CSDD, а Государственное агентство технического надзора. К тому же в лизинговых договорах на технику могут быть условия, запрещающие снятие с учета.

Возможным решением может стать введение формы самоудостоверения, в которой владелец заявляет, что не использует технику на дорогах.

Комиссия Сейма поддержала поправки СЗК.

Окончательный срок подачи предложений - 15 мая, чтобы к этому времени Министерство финансов получило ответ Еврокомиссии.

В декабре 2024 года Сейм отложил обязательное требование OCTA для всех зарегистрированных автомобилей на 9 месяцев, включая транспорт, который используется сезонно.

Однако тогда депутаты не заметили, что в закон попала норма, обязывающая приобретать страховку для всех машин, если их регистрация не приостановлена.

Эти новые поправки должны исправить ситуацию.

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