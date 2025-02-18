Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике поддержала изменения в законе, которые позволят отказаться от обязательной страховки гражданской ответственности (OCTA) для автомобилей и техники, не участвующих в дорожном движении. Поправки противоречат директиве Европейского Союза (ЕС), но депутаты предлагают от нее отказаться.
Комиссия поддержала отказ от обязательной страховки OCTA для неиспользуемых автомобилей
Согласно предложенным изменениям:
- Физические лица - владельцы или пользователи автомобилей смогут не покупать OCTA, если их транспорт не используется в дорожном движении.
- Юридические лица (например, владельцы сельскохозяйственной или специализированной техники) также смогут отказаться от страховки, если техника не выполняет свою основную функцию и не участвует в движении.
Эти изменения предложила партия Союз зеленых и крестьян (СЗК).
По мнению авторов законопроекта, новые правила уменьшат бюрократическую нагрузку и избавят владельцев транспорта от лишних расходов, если их автомобили просто стоят в гаражах или на парковках и официально зарегистрированы в Центре безопасности дорожного движения (CSDD) или Государственном агентстве технического надзора.
"Было бы нелогично заставлять людей платить за страховку на автомобили, которые не выезжают на дорогу", - заявили представители СЗК.
Председатель комиссии Сейма Скайдрите Абрама ("Прогрессивные") сообщила, что Министерству финансов поручено до 30 апреля выяснить, позволяет ли директива ЕС такие исключения. Министерство уже направило официальный запрос в Еврокомиссию (ЕК) и ожидает ответа в начале марта.
Кроме того, изучается опыт других стран ЕС, где в ряде случаев автомобили, временно снятые с учета, освобождаются от страховки.
Представитель Министерства сообщения (SM) пояснил, что в соответствии с директивой ЕС страховка необходима для всех зарегистрированных транспортных средств. Министерство разрабатывает законопроекты, которые позволят временно приостанавливать регистрацию автомобилей, но пока окончательного решения нет.
Депутат Валдис Масловскис (СЗК) заявил, что временное снятие автомобиля с учета проблему не решит, а лишь добавит бюрократических формальностей.
"Даже если машину снять с учета, никто не застрахован от того, что она может попасть в аварию", - подчеркнул он.
Другой депутат, Андрис Кулбергс (Объединенный список), считает, что важно оценить реальную статистику ДТП, вызванных незастрахованными автомобилями.
"Сколько на самом деле было случаев, когда незастрахованные машины становились причиной аварий? Думаю, их так мало, что этот вопрос можно решить через Гарантийный фонд Бюро страховщиков (LTAB)", - отметил он.
Юридический директор CSDD Рейнис Ниманис сообщил, что процедура временной приостановки регистрации будет упрощена, но сейчас она требует физической сдачи номерных знаков.
В будущем планируется отменить это требование.
Депутаты отметили, что тракторы и другая спецтехника не могут просто так сниматься с учета, так как этим занимается не CSDD, а Государственное агентство технического надзора. К тому же в лизинговых договорах на технику могут быть условия, запрещающие снятие с учета.
Возможным решением может стать введение формы самоудостоверения, в которой владелец заявляет, что не использует технику на дорогах.
Комиссия Сейма поддержала поправки СЗК.
Окончательный срок подачи предложений - 15 мая, чтобы к этому времени Министерство финансов получило ответ Еврокомиссии.
В декабре 2024 года Сейм отложил обязательное требование OCTA для всех зарегистрированных автомобилей на 9 месяцев, включая транспорт, который используется сезонно.
Однако тогда депутаты не заметили, что в закон попала норма, обязывающая приобретать страховку для всех машин, если их регистрация не приостановлена.
Эти новые поправки должны исправить ситуацию.
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