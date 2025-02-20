Apple представила новую бюджетную модель iPhone. Что о ней известно?

Начальная цена iPhone 16e составит 599 долларов, что примерно на 200 долларов меньше самой дешевой версии iPhone 16, которая вышла в сентябре. iPhone 16e будет доступен с 28 февраля только в черном или белом цвете.

Apple указывает, что в iPhone 16e будет обеспечено множество функций, доступных в более дорогих моделях, в том числе Apple Intelligence и процессор последнего поколения A18.

Кроме того, iPhone 16e станет первым устройством Apple, оснащенным собственным модемом C1 для беспроводной связи, который заменит чипы, разработанные Qualcomm.

Apple уже предлагала до 2022 года бюджетные модели смартфонов iPhone SE, которые вышли на рынок в 2020 году. В то время как iPhone SE имели меньший размер экрана, iPhone 16e оснащается 6,1-дюймовым дисплеем, таким же, как у самой дешевой модели iPhone 16.

Как уже сообщалось, объемы продаж смартфонов iPhone в четвертом квартале снизились примерно на 1%, что частично объясняется снижением объемов продаж в Китае на 11%.

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