В снежную погоду есть водители, которые передвигаются по дорогам на неочищенных автомобилях. Это, конечно, раздражает других участников дорожного движения. TVNET+ поинтересовался у Госполиции, какие штрафы предусмотрены за езду на машине со снегом на крыше, а также спросил у экспертов Школы безопасного вождения (DBS), почему не стоит выезжать на дорогу на таком автомобиле.
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Езда с сугробом на крыше: почему это опасно и грозит ли за это штраф?
"Латвию снова основательно засыпало снегом, о состоянии дорог, конечно, говорить нечего, потому что каждый год кажется, что дорожники к зиме не готовы, но что творится в головах водителей? Почему некоторые из них ездят по дорогам с сугробами на крышах? - спрашивает один из читателей. - Можно ли сообщать о таких автомобилях? Какое наказание предусмотрено за неочищенную крышу авто?".