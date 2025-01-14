"Латвию снова основательно засыпало снегом, о состоянии дорог, конечно, говорить нечего, потому что каждый год кажется, что дорожники к зиме не готовы, но что творится в головах водителей? Почему некоторые из них ездят по дорогам с сугробами на крышах? - спрашивает один из читателей. - Можно ли сообщать о таких автомобилях? Какое наказание предусмотрено за неочищенную крышу авто?".