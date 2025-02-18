Четыре года назад Имантс купил электромобиль Hyundai. В конце ноября 2023 года, находясь в пути, его машина внезапно вышла из строя - отказал аккумулятор. Он отвез автомобиль в официальный сервисный центр Auto Bassadone, где по гарантии заменили батарею. Однако после ремонта выяснилось, что у машины возникла еще более серьезная и дорогостоящая неисправность. Об этом сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.
ВИДЕО ⟩ Отдал электромобиль в сервис - получил дорогую поломку. Клиент требует справедливости
После обслуживания в дилерском центре перестала работать система удаленного управления Bluelink, которая позволяет:
- следить за статусом автомобиля через мобильное приложение,
- дистанционно включать подогрев,
- использовать другие функции контроля.
Имантс предъявил доказательства: данные системы показывают, что перед визитом в сервис Bluelink работал исправно.
Но Auto Bassadone отказывается признавать полную ответственность за неисправность.
Сервис связался с Имантсом и предложил компромисс:
- 30% стоимости ремонта покроет производитель,
- 30% возьмет на себя дилер,
- 40% должен заплатить сам клиент.
Автоэксперт Угис Витолс считает, что при замене аккумулятора могли допустить ошибку.
"Ты сдаешь машину в сервис, и она должна вернуться в том же состоянии - или даже лучше. Это просто недопустимо!", - возмущается он.
"Скорее всего, кто-то что-то напортачил, но не хочет брать на себя ответственность, потому что это дорого".
Имантс собирается подать жалобу в Центр защиты прав потребителей.
Видео: Сюжет передачи Bez tabu
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