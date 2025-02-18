Четыре года назад Имантс купил электромобиль Hyundai. В конце ноября 2023 года, находясь в пути, его машина внезапно вышла из строя - отказал аккумулятор. Он отвез автомобиль в официальный сервисный центр Auto Bassadone, где по гарантии заменили батарею. Однако после ремонта выяснилось, что у машины возникла еще более серьезная и дорогостоящая неисправность. Об этом сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.