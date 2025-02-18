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ВИДЕО Отдал электромобиль в сервис - получил дорогую поломку. Клиент требует справедливости

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Кадр из передачи Bez tabu
Кадр из передачи Bez tabu Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Четыре года назад Имантс купил электромобиль Hyundai. В конце ноября 2023 года, находясь в пути, его машина внезапно вышла из строя - отказал аккумулятор. Он отвез автомобиль в официальный сервисный центр Auto Bassadone, где по гарантии заменили батарею. Однако после ремонта выяснилось, что у машины возникла еще более серьезная и дорогостоящая неисправность. Об этом сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.

После обслуживания в дилерском центре перестала работать система удаленного управления Bluelink, которая позволяет:

  • следить за статусом автомобиля через мобильное приложение,
  • дистанционно включать подогрев,
  • использовать другие функции контроля.

Имантс предъявил доказательства: данные системы показывают, что перед визитом в сервис Bluelink работал исправно.

Но Auto Bassadone отказывается признавать полную ответственность за неисправность.

Сервис связался с Имантсом и предложил компромисс:

  • 30% стоимости ремонта покроет производитель,
  • 30% возьмет на себя дилер,
  • 40% должен заплатить сам клиент.

Автоэксперт Угис Витолс считает, что при замене аккумулятора могли допустить ошибку.

"Ты сдаешь машину в сервис, и она должна вернуться в том же состоянии - или даже лучше. Это просто недопустимо!", - возмущается он.

"Скорее всего, кто-то что-то напортачил, но не хочет брать на себя ответственность, потому что это дорого".

Имантс собирается подать жалобу в Центр защиты прав потребителей.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu

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