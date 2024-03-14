Нечестный автоторговец продал машину с поломками. Покупатель добился справедливости

Хорошая машина, есть лишь пара царапин

В начале октября 2023 года житель Таллинна приехал на площадку по продаже машин Carmarket OÜ, где ему приглянулась Audi A6 Allroad 2007 года выпуска.

После внешнего осмотра и непродолжительной пробной поездки было принято решение о покупке. Продавец просил за машину 4790 евро, а также заявил, что она в неплохом состоянии, а из недостатков отметил пару царапин, неисправную подсветку номерного знака и нуждающийся в замене задний подшипник.

На следующий день новоиспеченный обладатель Audi решил отвезти машину на проверку в фирму Swedox OÜ, где выяснилось, что у транспортного средства проблемы с пневматической подвеской, из двигателя течет масло, а также имеется ржавчина на днище.

На следующий день покупатель связался с фирмой, в которой был куплен автомобиль,