ФОТО В Курземе окунь разбил лобовое стекло автомобиля

Повреждение и подозреваемый Фото: ERGO/No notikuma vietas

Грызуны: неожиданные механики

Чаще всего ущерб автомобилям наносят грызуны - мыши и крысы, которые ищут теплые укрытия в моторных отсеках. Там они не только грызут изоляцию, но и повреждают провода, трубки и другие системы автомобиля. В ERGO поступали заявления о случаях, когда грызуны перегрызали форсунки системы AdBlue, патрубки турбины, задние ремни безопасности и даже автомобильные коврики.

Повреждения, вызванные грызунами, могут быть как дорогостоящими, так и трудно выявляемыми до появления явных технических проблем. Один из водителей столкнулся с неприятной ситуацией: оставив машину на улице на несколько дней, он обнаружил, что крыса перегрызла провода, а ремонт обошёлся более чем в 700 евро. В другом случае мыши испортили обивку под капотом и части системы охлаждения, причинив ущерб на сумму 330 евро.

Царапины от птиц и собак

Серьёзные повреждения кузову могут нанести и собаки, особенно если они, следуя охотничьему инстинкту, пытаются поймать спрятавшихся в моторном отсеке или под автомобилем животных.

Например, одна из застрахованных машин, оставленная на ночь на стоянке, подверглась нападению собаки, которая настолько исцарапала ее когтями, что ремонт обошелся в 3300 евро. Скорее всего, пес пытался вытащить из-под машины грызуна. В другом случае собаки пытались добраться до дикого животного, спрятавшегося под автомобилем, что привело к повреждениям на 790 евро, которые покрыла страховка.