Водители ежедневно сталкиваются с самыми разными ситуациями, приводящими к повреждению автомобилей, но далеко не всегда они происходят в результате классических ДТП. Зачастую ущерб машинам наносят животные - птицы, грызуны, кошки, собаки и другие. Однако один из самых необычных страховых случаев, зафиксированных компанией ERGO в этом году по полису KASKO, доказывает, что даже рыбы могут представлять неожиданную угрозу для автомобиля, причиняя ущерб на сотни евро.
ФОТО ⟩ В Курземе окунь разбил лобовое стекло автомобиля
Один из самых удивительных инцидентов произошел неподалёку от реки Вента. Владелец автомобиля, припаркованного во дворе, обнаружил, что его лобовое стекло разбито, а на поверхности видны рыбья чешуя и кровавые следы. Попытавшись разобраться в причинах загадочного происшествия, водитель нашел рядом с машиной окуня длиной 34 см и весом около 700 граммов.
Анализ ситуации привел к выводу, что рыба, скорее всего, выпала из лап хищной птицы в полете и ударилась о стекло машины.
"Водители привыкли к тому, что неожиданные повреждения автомобилей случаются из-за ДТП, актов вандализма, стихийных бедствий или столкновений с дикими животными. Однако наша практика показывает, что и более мелкие животные могут угрожать безопасности транспортных средств - ежегодно мы получаем десятки таких заявок на страховые выплаты.
Грызуны повреждают электропроводку, птицы, кошки и собаки царапают кузов - это лишь некоторые примеры проблем, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей",
- объясняет Санита Рубене, директор департамента урегулирования убытков ERGO.
Случай с рыбой, упавшей на автомобиль, стал одним из самых необычных, и компания выплатила владельцу компенсацию в размере 360 евро. Однако, как отмечает Рубене, далеко не все инциденты с участием мелких животных обходятся столь "скромными" суммами.
Грызуны: неожиданные механики
Чаще всего ущерб автомобилям наносят грызуны - мыши и крысы, которые ищут теплые укрытия в моторных отсеках. Там они не только грызут изоляцию, но и повреждают провода, трубки и другие системы автомобиля. В ERGO поступали заявления о случаях, когда грызуны перегрызали форсунки системы AdBlue, патрубки турбины, задние ремни безопасности и даже автомобильные коврики.
Повреждения, вызванные грызунами, могут быть как дорогостоящими, так и трудно выявляемыми до появления явных технических проблем. Один из водителей столкнулся с неприятной ситуацией: оставив машину на улице на несколько дней, он обнаружил, что крыса перегрызла провода, а ремонт обошёлся более чем в 700 евро. В другом случае мыши испортили обивку под капотом и части системы охлаждения, причинив ущерб на сумму 330 евро.
Царапины от птиц и собак
Серьёзные повреждения кузову могут нанести и собаки, особенно если они, следуя охотничьему инстинкту, пытаются поймать спрятавшихся в моторном отсеке или под автомобилем животных.
Например, одна из застрахованных машин, оставленная на ночь на стоянке, подверглась нападению собаки, которая настолько исцарапала ее когтями, что ремонт обошелся в 3300 евро. Скорее всего, пес пытался вытащить из-под машины грызуна. В другом случае собаки пытались добраться до дикого животного, спрятавшегося под автомобилем, что привело к повреждениям на 790 евро, которые покрыла страховка.
"Инцидент с рыбой, выпавшей из лап птицы и разбившей лобовое стекло, действительно уникален для ERGO. Однако в целом повреждения автомобилей птицами - не редкость. Чаще всего это царапины, возникающие, когда птицы перемещаются по автомобилю, либо повреждения от предметов, которые они роняют с высоты", - рассказывает Рубене.
Так, в одном случае автомобиль, который долгое время стоял во дворе рядом с мусорными контейнерами, стал излюбленным местом отдыха птиц. Соседи замечали, что они проводят на машине много времени, и в итоге ее кузов оказался серьезно поцарапан. В этом случае страховая выплатила владельцу компенсацию в размере 900 евро.
Другой водитель обнаружил, что у его машины разбито заднее стекло. Предположительно, виновниками стали чайки, которые, охотясь за едой, уронили на автомобиль какой-то предмет. Ущерб в этом случае составил 290 евро.
"Повреждения автомобилей из-за животных случаются гораздо чаще, чем принято думать. Мы хотим напомнить, что такие случаи включены в покрытие KASKO, что позволяет владельцам избежать значительных финансовых потерь. Тем не менее мы рекомендуем водителям тщательно выбирать места для парковки и регулярно проверять моторный отсек, особенно в холодное время года, когда грызуны ищут укрытие в автомобилях", - подчеркивает представитель ERGO.
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