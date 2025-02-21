ВИДЕО Видит ли тебя водитель? Эксперимент выявил тревожные факты

Эксперты по безопасности дорожного движения напоминают, что светоотражающие элементы, фонарики и специальные жилеты могут спасти жизни. Однако многие по-прежнему игнорируют эти простые меры предосторожности.

Специалист Центра безопасности дорожного движения (CSDD) Оскар Ирбитис поясняет:

"Если говорить о темном времени суток и наездах на пешеходов, то как минимум 16 дорожно-транспортных происшествий напрямую связаны с плохой видимостью".

Еще одну распространенную ошибку отмечает эксперт по безопасному вождению CSDD Нормунд Лагздиньш:

"Когда мы видим фары встречного автомобиля, нам кажется, что водитель тоже нас видит. На самом деле это не так"

Чтобы наглядно продемонстрировать, насколько критична видимость пешеходов, программа 4. studija провела эксперимент.

Тест проводился даже в светлое время суток и на заснеженной дороге, когда пешеход должен быть лучше заметен.

В ходе испытания автомобиль двигался со скоростью 40 км/ч, а водитель отмечал, с какого расстояния он замечает пешеходов.

Пешеход со светоотражателем был замечен за 40 метров.

Пешеход без светоотражателя оказался виден только с 25 метров - фактически в последний момент, когда избежать столкновения крайне сложно.

Использование светоотражающих элементов может дать водителю дополнительные 15 метров на реакцию - эти секунды могут спасти жизнь.

Видео: Сюжет передачи 4.studija

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