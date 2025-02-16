Эксперты рассказали, как правильно и безопасно совершить обгон

Чтобы совершить безопасный обгон, необходимо сначала оценить дорожную ситуацию и расстояние.

"Если дорога свободна и идущий впереди автомобиль готов позволить вам совершить обгон, вы должны быть уверены, что для этого достаточно места и времени", - поясняет эксперт по безопасности вождения CSDD Нормунд Лагздиньш.

Важно вовремя ускориться, чтобы набрать необходимую скорость, но ни один шаг не должен быть слишком быстрым.

Резкие движения или резкое торможение могут иметь опасные последствия, особенно в плохих погодных условиях, считает шестикратный чемпион Латвии по ралли Ивар Васараудзис.

После завершения обгона водителю необходимо сохранять концентрацию, чтобы безопасно вернуться на свою полосу и избегать поспешных движений.

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