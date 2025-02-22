Государственная канцелярия не использует для рабочих нужд разработанный в Китае чат-бот DeepSeek, сообщили агентству LETA в учреждении.
Госканцелярия заверяет, что не использует китайский чат-бот DeepSeek
Как отметили в канцелярии, связанные с использованием этого чат-бота риски безопасности учреждение будет рассматривать в сотрудничестве с компетентными органами.
Ранее сообщалось, что в устройствах, выданных Бюро литовского парламента, запрещено использовать разработанный в Китае чат-бот DeepSeek.
"Соглашение предусматривает, что DeepSeek запрещен на всех устройствах, выданных Бюро Сейма. Это касается всех сотрудников Бюро Сейма, в том числе советников депутатов парламента", - пояснил генеральный секретарь Сейма Литвы Альгирдас Стончайтис.
По его словам, ограничение установлено как мера предосторожности для безопасности данных в связи с рисками, создаваемыми китайским инструментом искусственного интеллекта.
В Литве и на правительственном уровне рассматривают возможность установления запрета на DeepSeek.
В офисе председателя Сейма Дайги Миерини тоже заверили, что не используют DeepSeek.
За такие вопросы в Сейме отвечает бюро безопасности, которое регулярно общается с контролирующими безопасность органами и получает соответствующие рекомендации, добавили представители главы парламента.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!