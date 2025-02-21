"Удачный день для водителей!" - в Елгаве бензин стоил один цент. Объясняет Circle K

Сегодня утром в Елгаве на ул. Миера одному водителю особенно повезло - на АЗС он якобы заправился 80 литрами топлива всего за 80 центов, что видно и на видео. Портал TVNET связался с Circle K, чтобы разъяснить обстоятельства произошедшего.

Руководитель категории топлива Circle K Гатис Титов подтвердил порталу TVNET: "Сегодня утром на АЗС Circle K в Елгаве из-за четырех системных ошибок ненадолго цена топлива была указана неправильно - 1 цент за литр. Техническая ошибка была быстро замечена и устранена".

"Цена 95-го бензина на наших АЗС сегодня составляет 1,654 евро за литр. На конкретной станции к клиентам программы лояльности EXTRA применяется дополнительная скидка - 10 центов за литр", - добавил он.

"У тех клиентов, которые успели заправиться топливом по ошибочно указанной цене, сегодня был особенно удачный день, и разницу в счете возвращать не придется - сделка остается в силе такой, какой она была на момент заправки", - сказал Титов.

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